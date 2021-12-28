Стриминговый сервис Netflix попал в российский реестр аудиовизуальных сервисов

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Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.
Стриминговый сервис Netflix попал в российский реестр аудиовизуальных сервисов
  • © Mateusz Slodkowski / SOPA Images/Sipa USA
  • Legion-Media

Сервис был включён в реестр 28 декабря. В качестве владельца указано Общество с ограниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис».

10 ноября стало известно, что Netflix будет внесён в реестр аудиовизуальных сервисов в России и что процедура уже запущена.

В мае газета «Ведомости» сообщала, что Ассоциация интернет-видео, объединяющая российские онлайн-кинотеатры, в том числе ivi, Okko, Megogo, попросила Роскомнадзор провести проверку Netflix и добавить его в реестр аудиовизуальных сервисов.

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