Стриминговый сервис Netflix попал в российский реестр аудиовизуальных сервисов
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Сервис был включён в реестр 28 декабря. В качестве владельца указано Общество с ограниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис».
10 ноября стало известно, что Netflix будет внесён в реестр аудиовизуальных сервисов в России и что процедура уже запущена.
В мае газета «Ведомости» сообщала, что Ассоциация интернет-видео, объединяющая российские онлайн-кинотеатры, в том числе ivi, Okko, Megogo, попросила Роскомнадзор провести проверку Netflix и добавить его в реестр аудиовизуальных сервисов.