Стриминговый сервис Netflix попал в российский реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

Сервис был включён в реестр 28 декабря. В качестве владельца указано Общество с ограниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис».

10 ноября стало известно, что Netflix будет внесён в реестр аудиовизуальных сервисов в России и что процедура уже запущена.

В мае газета «Ведомости» сообщала, что Ассоциация интернет-видео, объединяющая российские онлайн-кинотеатры, в том числе ivi, Okko, Megogo, попросила Роскомнадзор провести проверку Netflix и добавить его в реестр аудиовизуальных сервисов.