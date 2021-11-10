РКН начал процедуру внесения Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Американский стриминговый сервис Netflix будет внесён в реестр аудиовизуальных сервисов в России, эта процедура уже запущена, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В Netflix мы направили соответствующий запрос и ждём информацию, то есть процедура начата», — сказал он на круглом столе в Общественной палате. Его слова приводит ТАСС.

На сайте РКН отмечается, что ведомство контролирует соблюдение требований к порядку распространения информации посредством аудиовизуального сервиса, а также ведёт реестр аудиовизуальных сервисов.

В мае газета «Ведомости» сообщала, что Ассоциация интернет-видео, объединяющая российские онлайн-кинотеатры, в том числе ivi, Okko, Megogo и так далее, попросила Роскомнадзор провести проверку Netflix и добавить его в реестр аудиовизуальных сервисов.