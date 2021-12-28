Попова сообщила, что в России пока доминирует штамм коронавируса «дельта»

В России к настоящему времени доминирует штамм коронавируса «дельта», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В очень короткое время штамм «дельта» стал доминирующим в мире, каковым на сегодняшний день пока и остаётся. В Российскую Федерацию штамм «дельта» попал с путешественниками, но не из Индии, а из курортных зон мира, где отдыхали наши граждане, и также достаточно широко распространился. Как я уже сказала, он сегодня остаётся доминирующим в Российской Федерации», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова также допустила, что после новогодних праздников эпидситуация с коронавирусом в России может ухудшиться.

Она подчеркнула, что это требует готовности всех уровней системы здравоохранения.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно.