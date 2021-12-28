Росстат с 2022 года начнёт рассчитывать недельную и месячную инфляцию по одной формуле

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Федеральная служба государственной статистики с января 2022 года будет рассчитывать еженедельный индекс потребительских цен (ИПЦ) по формуле Ласпейреса, как и месячный ИПЦ.
Росстат с 2022 года начнёт рассчитывать недельную и месячную инфляцию по одной формуле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что это позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц.

Ранее методология расчёта оценки недельной инфляции учитывала изменения средних цен по России, агрегируемых с учётом постоянных удельных весов, на наблюдаемые товары.

Также с января изменится процедура учёта потребительских цен для расчёта еженедельной и ежемесячной оценки.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране по итогам 2021 года составит чуть больше 8%. По её словам, «это много» и больше, чем целевой показатель в 4%.

Она объяснила, что Росстат оценивает инфляцию в 8% по широкому кругу товаров. 

Президент России Владимир Путин заявлял, что ускорение роста потребительских цен в России является чувствительной проблемой для граждан.

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