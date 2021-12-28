Правительство России подготовило концепцию реабилитации инвалидов на три года

Правительство России подготовило концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов на ближайшие три года. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

«Правительством подготовлена соответствующая концепция развития системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», — заявил он.

По его словам, концепция рассчитана на ближайшие три года, её будут реализовывать в два этапа.

Премьер подчеркнул, что в первую очередь нужно обеспечить доступность всех услуг инвалидам. По его словам, услуги должны быть качественными, эффективными и безопасными.

«При этом поддержка людей с ограничениями по здоровью не может быть формальной. Следует относиться с максимальным вниманием к их потребностям», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин уточнил, что речь идёт о формировании благоприятной городской среды, возможности учиться и получать квалификацию.

Также он заявил, что особое внимание направят на поддержку семей с детьми до трёх лет.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, которое выходит за рамки ОМС.