Адвокат Резник считает недобросовестным обращение Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала»

Обращение Генпрокуратуры в Верховный суд о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»* является недобросовестным заявлением неосновательного иска.

Об этом в Верховном суде заявил адвокат Генри Резник, представляющий интересы организации.

«Я полагаю, что исковое заявление подпадает полностью под формулировку ч. 7 ст. 45 Кодекса административного судопроизводства — это недобросовестное заявление неосновательного иска», — цитирует ТАСС Резника.

Ранее прокурор в суде заявил, что «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт лживый образ СССР.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.