За сутки в России выявили 21 922 случая заболевания коронавирусом

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За сутки в России выявили 21 922 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
За сутки в России выявили 21 922 случая заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

Накануне стало известно о 23 210 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 437 152 случая COVID-19.

За сутки умерли 935 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 937 пациентов. Общее число летальных исходов — 306 090.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 337 447 пациентов. За сутки выздоровел 43 961 человек, накануне — 33 715.

Ранее Минздрав России включил в новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 информацию об омикрон-штамме.

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