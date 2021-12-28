За сутки в России выявили 21 922 случая заболевания коронавирусом
- РИА Новости
Накануне стало известно о 23 210 заболевших.
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 437 152 случая COVID-19.
За сутки умерли 935 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 937 пациентов. Общее число летальных исходов — 306 090.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 337 447 пациентов. За сутки выздоровел 43 961 человек, накануне — 33 715.
Ранее Минздрав России включил в новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 информацию об омикрон-штамме.