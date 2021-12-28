В Свердловской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 43 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Роспотребнадзора.

«В Свердловской области за неделю с 20 по 26 декабря 2021 года зарегистрировано 43 190 случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 52,4% и ниже уровня прошлой недели на 17%», — сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, 58% заболевших — дети до 17 лет.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.