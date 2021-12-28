Памятник погибшим при аварии на шахте «Листвяжная» установят в Кузбассе

Памятник погибшим при аварии на шахте «Листвяжная» установят в Кемеровской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Мы будем ставить памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник», — приводит ТАСС его слова на заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда.

Цивилёв отметил, что место установки памятника согласуют с родственниками погибших.

Ранее стало известно, что власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтёров.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.