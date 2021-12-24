Власти Кузбасса ввели клятву горняка

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Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтёров, сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
Власти Кузбасса ввели клятву горняка
  • Reuters

«Для того, чтоб повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них», — написал Панов в своём Instagram.

По его словам, введение клятвы является шагом к тому, что каждый шахтёр должен понимать ответственность за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье коллег.

Ранее адвокаты руководства компании «СДС-Уголь» подали апелляции на арест их подзащитных по делу об аварии в Кемеровской области на шахте «Листвяжная», при которой погиб 51 человек.

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