Выжившего при жёсткой посадке вертолёта в Удмуртии доставили в больницу Ижевска

Выжившего при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии члена экипажа госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из больниц Ижевска.

«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу», — сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу правительства республики.

Второй член экипажа, находившийся на борту, погиб.

Ранее сообщалось, что накануне в 14:15 мск поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, были два человека.

По данным местных властей, экипаж совершившего жёсткую посадку под Ижевском вертолёта Ми-2 сам вызвал спасателей.