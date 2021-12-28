Интерфакс: выживший при жёсткой посадке Ми-2 в Удмуртии находится в тяжёлом состоянии

Выживший при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии находится в тяжёлом состоянии, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минздрава республики.

«Выживший член экипажа вертолёта находится в тяжёлом состоянии, он будет эвакуирован в стационар», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в 14:15 мск поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, были два человека.

По данным местных властей, экипаж совершившего жёсткую посадку под Ижевском вертолёта Ми-2 сам вызвал спасателей.

Второй член экипажа, находящийся на борту, погиб.