В Татарстане выявили 100 новых случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Татарстане медики подтвердили 100 новых случаев заболевания COVID-19.
В Татарстане выявили 100 новых случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших составило 42 360.

Всего выздоровели в республике 35 975 пациентов, в том числе 110 — за прошедшие сутки. В общей сложности коронавирус унёс жизни 1416 жителей региона.

Наряду с этим стало известно, что число выздоровевших от коронавируса жителей Тюменской области за последние сутки в три раза превышает число заболевших. Подобного показателя за время пандемии в регионе не было ни разу, передаёт URA.RU.

«Число заболевших коронавирусом за последние сутки — 285. Число выздоровевших — 913», — такие данные приводит федеральный штаб по профилактике и борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в области 12 053 пациента с подтверждённым диагнозом. За всё время число летальных исходов достигло 3328, или 3,7% от общего числа инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области подтвердили 376 случаев коронавируса за сутки.

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