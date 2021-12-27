Губернатор Севастополя вручил медаль участнице обороны города

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Участница Великой Отечественной войны и обороны Севастополя Алла Руденко получила первую памятную медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941—1942 годов». Её вручил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя вручил медаль участнице обороны города
  • © Правительство Севастополя
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Жизнью Аллы Леонидовны невозможно не восхищаться. Большая честь для меня вручить первую медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941—1942 годов» именно ей. Памятная награда учреждена по моей инициативе, эскиз для медали выбрали севастопольцы», — отметил глава города.

В дни героической обороны Севастополя девятилетняя девочка приносила солдатам пищу, ухаживала за ранеными.

Наряду с этим стало известно, что выплату в размере 50 тыс. рублей получат до конца 2021 года 1056 ветеранов Великой Отечественной войны — жителей осаждённого Севастополя, а также награждённых медалью «За оборону Севастополя», в том числе проживающих в других субъектах России. Об этом сообщает ИА SevastopoMedia.

Для осуществления единовременной выплаты бюджету города Севастополя были предоставлены средства из федерального бюджета в размере 58,35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что спецназ Центрального военного округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова из Самарской области с 95-летием.

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