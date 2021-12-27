Губернатор Севастополя вручил медаль участнице обороны города

Участница Великой Отечественной войны и обороны Севастополя Алла Руденко получила первую памятную медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941—1942 годов». Её вручил губернатор города Михаил Развожаев.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Жизнью Аллы Леонидовны невозможно не восхищаться. Большая честь для меня вручить первую медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941—1942 годов» именно ей. Памятная награда учреждена по моей инициативе, эскиз для медали выбрали севастопольцы», — отметил глава города.

В дни героической обороны Севастополя девятилетняя девочка приносила солдатам пищу, ухаживала за ранеными.

Наряду с этим стало известно, что выплату в размере 50 тыс. рублей получат до конца 2021 года 1056 ветеранов Великой Отечественной войны — жителей осаждённого Севастополя, а также награждённых медалью «За оборону Севастополя», в том числе проживающих в других субъектах России. Об этом сообщает ИА SevastopoMedia.

Для осуществления единовременной выплаты бюджету города Севастополя были предоставлены средства из федерального бюджета в размере 58,35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что спецназ Центрального военного округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова из Самарской области с 95-летием.