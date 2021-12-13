Спецназ ЦВО поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

Спецназ Центрального военного округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова с 95-летием в Самарской области.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Военнослужащие приехали к ветерану с подарками и в сопровождении оркестра. Для Боровикова исполнили песни и марши, а также пожелали ему крепкого здоровья.

Боровиков награждён медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Праги» и орденом Отечественной войны I степени.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны получили телефоны с бесплатной связью.