Спецназ ЦВО поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Военнослужащие приехали к ветерану с подарками и в сопровождении оркестра. Для Боровикова исполнили песни и марши, а также пожелали ему крепкого здоровья.
Боровиков награждён медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Праги» и орденом Отечественной войны I степени.
Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны получили телефоны с бесплатной связью.