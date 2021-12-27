Глава Ростуризма Догузова рассказала о новогодних планах и путешествии в праздники

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как планирует встретить Новый год и провести праздники.

«Ко мне в гости из Осетии приедут мама с папой и, конечно же, сестра с братом присоединятся, поэтому в таком семейном кругу будем отмечать наш самый любимый праздник — Новый год. Сами будем готовить... Куда же без осетинских пирогов, я больше всего люблю с сыром», — сказала Догузова в беседе с Life.ru.

А после Нового года глава Ростуризма вместе с семьёй отправится в путешествие по Золотому кольцу. В частности, Догузова отметила, что хотела бы посетить Суздаль.

Ранее сайт kp.ru провёл опрос и выяснил планы россиян на новогоднюю ночь.