Прокуратура добилась выплаты более 1 млрд долгов по зарплатам сотрудникам предприятий Москвы

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова сообщила, что в текущем году после вмешательства прокуроров сотрудникам столичных предприятий выплатили более 1 млрд рублей задолженности по зарплатам.

Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«В настоящее время ещё сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 млн рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше», — добавила она.

Нефёдова также отметила, что ведомство приняло ряд мер прокурорского реагирования, направленных на погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с должников в Москве более 100,5 млрд рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ в период с января по сентябрь 2021 года.