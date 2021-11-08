Судебные приставы взыскали более 100 млрд рублей в Москве за девять месяцев

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Судебные приставы взыскали с должников в Москве более 100,5 млрд рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ за девять месяцев работы.
Судебные приставы взыскали более 100 млрд рублей в Москве за девять месяцев
  • РИА Новости

«По состоянию на 1 октября 2021 года на исполнении в ГУ ФССП России по городу Москве находится около 6,4 млн исполнительных производств. В пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 млрд рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы столичного главка ФССП России.

Из этой суммы 40,5 млрд рублей были взысканы по налогам, 4,2 млрд рублей — по административным штрафам, 2 млрд рублей приходятся на долги по ЖКХ, 1,1 млрд рублей — по алиментам, ещё 342 млн рублей — долги по зарплате и 882 млн рублей — в пользу организаций ТЭК.

В августе в московском ГУ ФССП рассказали, сколько должников по алиментам объявлены в розыск в Москве.

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