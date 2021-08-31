В ФССП назвали число объявленных в розыск должников по алиментам в Москве

В московском Главном управлении ФССП рассказали, сколько должников по алиментам в настоящий момент объявлены в розыск в Москве.

«В рамках исполнительных производств 3343 должника объявлены в исполнительный розыск, из них установлено местонахождение 820», — цитирует ведомство ТАСС.

В ГУ ФССП добавили, что благодаря применению мер принудительного исполнения, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за семь месяцев с должников по алиментам взыскали свыше 805 млн рублей.

1 августа в ФССП заявили, что около 6 млн российских граждан за первое полугодие оказались в списке невыездных по причине неуплаченных долгов.