В ФССП назвали число объявленных в розыск должников по алиментам в Москве
- РИА Новости
«В рамках исполнительных производств 3343 должника объявлены в исполнительный розыск, из них установлено местонахождение 820», — цитирует ведомство ТАСС.
В ГУ ФССП добавили, что благодаря применению мер принудительного исполнения, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за семь месяцев с должников по алиментам взыскали свыше 805 млн рублей.
1 августа в ФССП заявили, что около 6 млн российских граждан за первое полугодие оказались в списке невыездных по причине неуплаченных долгов.