Около 6 млн россиян за первое полугодие стали невыездными из-за долгов

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Около 6 млн российских граждан за первое полугодие оказались в списке невыездных по причине неоплаченных долгов.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в первом полугодии составило 5,9 млн», — цитирует ТАСС материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что за два месяца количество невыездных возросло на 800 тыс.

Каждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.

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