Около 6 млн россиян за первое полугодие стали невыездными из-за долгов
«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в первом полугодии составило 5,9 млн», — цитирует ТАСС материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Отмечается, что за два месяца количество невыездных возросло на 800 тыс.
Каждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам.
Ранее председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.