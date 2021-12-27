Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства семьи в Канске

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве четырёх человек в городе Канске Красноярского края.
Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства семьи в Канске
  • © СК РФ

«Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств убийства семьи в Красноярском крае», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по делу об убийстве четырёх человек.

В квартире в Канске были обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей с колото-резаными ранениями.

Следственные органы рассматривают в качестве одной из версий произошедшего убийство главой семьи жены и детей.

СК опубликовал видео осмотра квартиры в Канске сотрудниками ведомства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить