Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства семьи в Канске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве четырёх человек в городе Канске Красноярского края.

«Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств убийства семьи в Красноярском крае», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по делу об убийстве четырёх человек.

В квартире в Канске были обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей с колото-резаными ранениями.

Следственные органы рассматривают в качестве одной из версий произошедшего убийство главой семьи жены и детей.

СК опубликовал видео осмотра квартиры в Канске сотрудниками ведомства.