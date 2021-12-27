Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства семьи в Канске
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«Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств убийства семьи в Красноярском крае», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по делу об убийстве четырёх человек.
В квартире в Канске были обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей с колото-резаными ранениями.
Следственные органы рассматривают в качестве одной из версий произошедшего убийство главой семьи жены и детей.
СК опубликовал видео осмотра квартиры в Канске сотрудниками ведомства.