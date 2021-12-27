После убийства четырёх человек в Красноярском крае заведено дело
«В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту обнаружения семьи из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Эдемана в Канске тел «мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни».
Уточняется, что на телах были колото-резаные ранения.
Ранее СК Томской области возбудил уголовное дело в связи с обнаружением в помещении тира в Советском районе Томска тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.