После убийства четырёх человек в Красноярском крае заведено дело

Уголовное дело заведено после убийства семьи из четырёх человек в Канске Красноярского края, сообщает СУ СК по региону.

«В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту обнаружения семьи из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Эдемана в Канске тел «мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни».

Уточняется, что на телах были колото-резаные ранения.

Ранее СК Томской области возбудил уголовное дело в связи с обнаружением в помещении тира в Советском районе Томска тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.