Женщину и двух детей в Канске мог убить глава семейства

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Следственные органы Красноярского края рассматривают в качестве одной из версий гибели четырёх человек в Канске убийство главой семьи жены и детей.
Женщину и двух детей в Канске мог убить глава семейства
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщает СУ СК по региону.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свёл счёты с жизнью», — говорится в сообщении.

Органами следствия установлено, что между супругами шёл бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе.

Накануне происшествия мужчина пришёл в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. 

Как сообщил Life.ru источник, погибшая женщина незадолго до трагедии жаловалась соседям, что ушла от мужа, так как он её избивал.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по делу об убийстве четырёх человек.

В квартире в Канске были обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей с колото-резаными ранениями.

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