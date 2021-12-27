Матвиенко заявила о надёжной защите российских границ

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Граница России надёжно защищена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции.
Матвиенко заявила о надёжной защите российских границ
  • AP

«Мы надёжно защищаем свою границу, здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счёт. Граница России защищена надёжно, и мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются», — заявила Матвиенко.

По её словам, у российских властей есть сценарий адекватных мер на все случаи развития событий на границе с Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Россию «припёрли» к такой линии, что «дальше двигаться некуда».

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова Путина.

По его мнению, в случае дальнейшего продвижения НАТО к границам России необходимо будет принимать меры защиты, для которой «у нас, как сказал президент, есть все технические средства».

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