Глава Татарстана Минниханов заявил, что регион будет исполнять закон о региональной власти

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал закон о региональной власти.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют», — цитирует «Реальное время» Минниханова.

Он напомнил, что закон принят.

«Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — добавил он.

21 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах страны.

В частности, согласно закону, руководителям регионов запрещается именоваться президентами и разрешается избираться более чем на два срока подряд.