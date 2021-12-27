Глава Татарстана Минниханов заявил, что регион будет исполнять закон о региональной власти

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал закон о региональной власти.
Глава Татарстана Минниханов заявил, что регион будет исполнять закон о региональной власти
  • Legion-Media

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют», — цитирует «Реальное время» Минниханова.

Он напомнил, что закон принят.

«Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — добавил он.

21 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах страны.

В частности, согласно закону, руководителям регионов запрещается именоваться президентами и разрешается избираться более чем на два срока подряд.

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