Психолог Хорс рассказал, как избежать разочарований при планировании на предстоящий год

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Ангелина Шурпина
Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как ставить цели на предстоящий год, а также о влиянии несбывшихся планов на психику.
Психолог Хорс рассказал, как избежать разочарований при планировании на предстоящий год
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«Сами планы могут быть любые, вопрос в том, чтобы в них не вкладывать слишком много ожиданий... План можно делать любой, а вот обязывать себя этот план выполнить не стоит, потому что жизнь — штука многофакторная, когда и что случается, мы толком не знаем. Поэтому многие испытывают отрицательные эмоции, когда настроят планов, реализовать их в полной мере не смогут, а дальше начинают себя за это ругать. Нужно помнить, что план — это фантазия о том, что мы сможем, а жизнь — это проверка», — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что ставить цели — это эффективно, но, по словам психолога,  желательно «настроить себя как учёного-исследователя, который проверяет, можно ли эти планы реализовать».

«И вот тогда, если они вдруг не реализуются, мы меньше из-за этого переживаем, а когда мы меньше переживаем, у нас больше сил для того, чтобы продолжать добиваться того, чего мы хотим», — добавил специалист.

Эксперт также пояснил, что разочарование и злость на себя или других из-за того, что планы не реализовались, перегружают нервную систему.

«Обращу внимание на догмат, что человек может всё, всё зависит от него. Это враньё. Я не знаю, зачем нам из всех YouTube-каналов навязывают... Люди наслушаются: это что, я могу всё? Всё зависит только от меня? И начинают фантазировать... Стоит все эти категоричные формулировки «всё», «всегда» осмыслять критическим мышлением и говорить себе: «Да, то, что смогу, я сделаю, что зависит от меня, я сделаю, а вот что не зависит, значит, не зависит», — заключил собеседник RT.

Ранее психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова в беседе с RT рассказала, как справиться с апатией в осенний период.

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