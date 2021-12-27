Специалист Сергиенко назвал причины повышенного холестерина

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Руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Игорь Сергиенко рассказал, чем опасен повышенный уровень холестерина в крови.
Специалист Сергиенко назвал причины повышенного холестерина
  • Legion-Media

«Холестерин у человека синтезируется в печени. С едой поступает максимум треть от общего уровня холестерина. Снизить его уровень с помощью диеты мы сможем максимум на 15%, если повезёт. Его уровень повышается в целом из-за того образа жизни, который мы ведём и который не соответствует нашему геному», — объяснил он в беседе с радио Sputnik.

Сергиенко отметил, что оптимальным считается показатель до 5 миллимоль на литр. В настоящее время, по официальным данным, в России средняя цифра — 6,5 миллимоль на литр. Такой уровень вещества может спровоцировать атеросклероз — закупорить сосуды.

На этом фоне эксперт посоветовал сделать биохимический анализ крови и обратить внимание на показатель «общий холестерин».

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