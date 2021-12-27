Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России не безоблачной, но стабильной

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Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в России является не безоблачной, но стабильной. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции.
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России не безоблачной, но стабильной
  • AP

«Нельзя сказать, что ситуация с COVID-19 у нас безоблачная, но она всё-таки стабильная», — заявила Матвиенко.

Она также отметила, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо достижение стопроцентного показателя вакцинации граждан. 

За сутки в России выявили 23 210 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал в случае заболевания сразу же обращаться к врачам.

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.

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