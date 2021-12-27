Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии за преступления по ряду дел

Петрозаводский городской суд в Карелии признал виновным историка Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении частей оружия. По совокупности преступлений его приговорили к 15 годам колонии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала судья.

В сентябре Верховный суд Карелии ужесточил наказание Дмитриеву, который до этого был приговорён к трём с половиной годам колонии.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приёмной дочери. При этом он был признан виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на два года и шесть месяцев.

Позднее Верховный суд Карелии отменил данный приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери.