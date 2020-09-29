Суд ужесточил приговор главе карельского «Мемориала»

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Верховный суд Карелии ужесточил наказание главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, который ранее был приговорён к трём с половиной годам колонии. Теперь наказание составляет 13 лет лишения свободы, сообщил его адвокат Игорь Перов.
Суд ужесточил приговор главе карельского «Мемориала»
  • РИА Новости

«Вынесен новый приговор... Объём наказания изменён с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. В оправдательной части приговор отменён полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд», — цитирует адвоката РИА Новости.

3 августа защита Дмитриева обжаловала приговор.

22 июля Петрозаводский горсуд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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