Суд ужесточил приговор главе карельского «Мемориала»
- РИА Новости
«Вынесен новый приговор... Объём наказания изменён с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. В оправдательной части приговор отменён полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд», — цитирует адвоката РИА Новости.
3 августа защита Дмитриева обжаловала приговор.
22 июля Петрозаводский горсуд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.