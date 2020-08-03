Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор

Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговорённого к 3,5 года колонии, обжаловала приговор.

«Жалобу я подал в субботу (1 августа. — RT). Это естественно, так как я считаю, что Юрий Алексеевич не совершал этого преступления», — сообщил адвокат правозащитника Виктор Ануфриев Интерфаксу.

Защита просит полностью оправдать карельского историка.

22 июля Петрозаводский горсуд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.