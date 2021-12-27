Врач Сопов сообщил об обморожении у найденного в Амурске в мороз трёхлетнего мальчика

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Заведующий отделением скорой и неотложной помощи Амурской центральной районной больницы Анатолий Сопов сообщил подробности обнаружения трёхлетнего ребёнка без верхней одежды в мороз на улице в Амурске Хабаровского края.
Врач Сопов сообщил об обморожении у найденного в Амурске в мороз трёхлетнего мальчика
  • Legion-Media

По его словам, вызов медикам поступил в соседний дом.

Фельдшер поднялся в квартиру, а водитель тем временем стал разворачиваться и заметил плачущего у подъезда ребёнка без верхней одежды.

«Подъехал туда, забрал этого ребёнка, укутал. А фельдшер пришёл с вызова, и они отвезли его в детское отделение», — цитируют Сопова «Известия».

По его словам, у мальчика наблюдается общее переохлаждение и обморожение ног.

Ранее Следственные органы Хабаровского края начали процессуальную проверку инцидента с прогулкой трёхлетнего мальчика в мороз без верхней одежды в Амурске.

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