Врач Сопов сообщил об обморожении у найденного в Амурске в мороз трёхлетнего мальчика

Заведующий отделением скорой и неотложной помощи Амурской центральной районной больницы Анатолий Сопов сообщил подробности обнаружения трёхлетнего ребёнка без верхней одежды в мороз на улице в Амурске Хабаровского края.

По его словам, вызов медикам поступил в соседний дом.

Фельдшер поднялся в квартиру, а водитель тем временем стал разворачиваться и заметил плачущего у подъезда ребёнка без верхней одежды.

«Подъехал туда, забрал этого ребёнка, укутал. А фельдшер пришёл с вызова, и они отвезли его в детское отделение», — цитируют Сопова «Известия».

По его словам, у мальчика наблюдается общее переохлаждение и обморожение ног.

Ранее Следственные органы Хабаровского края начали процессуальную проверку инцидента с прогулкой трёхлетнего мальчика в мороз без верхней одежды в Амурске.