Психолог Крушинских назвала симптомы предновогоднего депрессивного состояния

Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала, какие симптомы свидетельствуют о предновогоднем депрессивном состоянии.

В беседе с «Известиями» специалист сказала, что некоторые люди перед праздниками впадают в сложное эмоциональное состояние, похожее на депрессию.

Это случается, например, из-за одиночества или нереализованных ожиданий и завышенных требований к себе — в частности, по работе.

Симптомами такого состояния являются отсутствие жизненной энергии, пониженное настроение, склонность к уединению, разочарование, перепады настроения или беспокойный сон. По словам Крушинских, это ещё не депрессия, а скорее депрессивное состояние.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.