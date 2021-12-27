Психолог Крушинских назвала симптомы предновогоднего депрессивного состояния

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Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала, какие симптомы свидетельствуют о предновогоднем депрессивном состоянии.
Психолог Крушинских назвала симптомы предновогоднего депрессивного состояния
  • Legion-Media

В беседе с «Известиями» специалист сказала, что некоторые люди перед праздниками впадают в сложное эмоциональное состояние, похожее на депрессию.

Это случается, например, из-за одиночества или нереализованных ожиданий и завышенных требований к себе — в частности, по работе. 

Симптомами такого состояния являются отсутствие жизненной энергии, пониженное настроение, склонность к уединению, разочарование, перепады настроения или беспокойный сон. По словам Крушинских, это ещё не депрессия, а скорее депрессивное состояние.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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