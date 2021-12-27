Шойгу: если бы Крым не вернулся в состав России, туда бы хлынули украинские экстремисты

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Если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские экстремисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу: если бы Крым не вернулся в состав России, туда бы хлынули украинские экстремисты
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«Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», — сказал он в интервью изданию «Аргументы и Факты».

По его мнению, в том случае, если бы украинские экстремисты и наёмники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то «никому бы мало не показалось».

«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», — подчеркнул Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что США в будущем могут вооружить Украину и «толкать» экстремистов из этой страны на отдельные регионы России, например на Крым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение красной линии. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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