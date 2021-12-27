РБК: в Кремле начали подготовку к выборам президента в 2024 году

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В Кремле начали подготовку к выборам президента в 2024 году. Как пишет РБК со ссылкой на два знакомых с ходом дискуссии источника, предварительные обсуждения на эту тему начались ещё летом.
РБК: в Кремле начали подготовку к выборам президента в 2024 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным издания, в частности, речь шла о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее.

Между тем, по словам источников, во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин ещё не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, по крайней мере, об этом он не сообщал.

В ноябре Владимир Путин напомнил о своём праве избираться на новый срок на пост главы государства.

Тогда президент отметил, что ещё не решил, будет ли участвовать в следующих выборах в 2024 году.

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