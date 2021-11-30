Путин высказался о своём праве избираться на новый срок

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Президент России Владимир Путин напомнил о своём праве избираться на новый срок на пост главы государства. Путин отметил, что ещё не решил, будет ли участвовать в следующих выборах в 2024 году.
Путин высказался о своём праве избираться на новый срок
  • AP

В рамках форума «Россия зовёт!» российскому лидеру задали вопрос о том, планирует ли он вновь баллотироваться на пост президента и каких ещё целей хотел бы достичь для страны.

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок», — заявил Путин.

Он отметил, что пока для себя не решил, будет ли это делать или нет.

«Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — заявил президент.

Ранее конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа назвал резолюцию абсурдом.

В Кремле назвали эту инициативу неприемлемой и отметили, что таким образом США официально вмешиваются во внутренние дела других стран.

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