Песков: Путин пока не сообщал о своём решении участвовать в выборах президента в 2024 году

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Президент России Владимир Путин ещё не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, по крайней мере, об этом он не сообщал, заявил в интервью RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин пока не сообщал о своём решении участвовать в выборах президента в 2024 году
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ещё остаётся три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер ещё не определился и пока не сообщал, «есть ли у него такое желание или нет».

Песков подчеркнул, что обсуждение темы транзита власти — это «удел, точнее заработок, разных политологов».

В ноябре Владимир Путин напомнил о своём праве избираться на новый срок на пост главы государства.

Президент отметил, что ещё не решил, будет ли участвовать в следующих выборах в 2024 году.

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