Песков: Путин пока не сообщал о своём решении участвовать в выборах президента в 2024 году
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«Ещё остаётся три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании», — сказал Песков.
По его словам, российский лидер ещё не определился и пока не сообщал, «есть ли у него такое желание или нет».
Песков подчеркнул, что обсуждение темы транзита власти — это «удел, точнее заработок, разных политологов».
В ноябре Владимир Путин напомнил о своём праве избираться на новый срок на пост главы государства.
Президент отметил, что ещё не решил, будет ли участвовать в следующих выборах в 2024 году.