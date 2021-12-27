Цифровой паспорт будет опробован в Москве, Подмосковье и Татарстане

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Российское правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Выдавать начнём с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан», — цитирует РИА Новости Чернышенко.

По его словам, использовать такой паспорт можно будет в любой точке России.

Он отметил, что замена бумажного паспорта на смарт-карту будет выбором каждого гражданина.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года. 

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