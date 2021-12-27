Названы лучшие регионы России по условиям труда для пенсионеров

Наилучшие условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичных регионах, свидетельствует исследование РИА Новости.

Отмечается, что в число показателей для расчёта рейтинга входили уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста и доля безработицы среди данной группы людей.

На первых местах в рейтинге расположились Москва и Санкт-Петербург.

Последние пять строчек заняли Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия — Алания и Карелия.

Ранее стало известно, что в России жители села могут получить прибавку в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии в размере 25%.