В ПФР напомнили о возможности получения прибавки к пенсии на 25%

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В России жители села могут получить прибавку в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии в размере 25%. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда страны (ПФР).

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии», — сообщается на странице фонда во «Вконтакте»

Для того, чтобы получить надбавку в 25%, необходимо иметь трудовой стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.

Всего в список вошли более 500 профессий, связанных с работой в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. 

Уточняется, что перерасчёт происходит автоматически.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года тем, кто отработал в сельской местности более 30 лет, положена сельская надбавка к пенсии — она будет сохраняться вне зависимости от места проживания пенсионера.

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