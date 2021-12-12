В 2022 году работавшие в сельской местности более 30 лет получат надбавку к пенсии

Короткая ссылка
С 1 января 2022 года тем, кто отработал в сельской местности более 30 лет, положена сельская надбавка к пенсии — она будет сохраняться вне зависимости от места проживания пенсионера.

«После 1992 года право на «сельскую надбавку» получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве», — цитирует «Российская газета» Пенсионный фонд России (ПФР).

Отмечается, что при этом работа может выполняться в организациях, занятых как непосредственно в сельском хозяйстве, так и в структурных подразделениях  растениеводческого и животноводческого направлений даже в случае, если это не основной их вид деятельности.

Российские пенсионеры начнут получать пенсии за январь уже с 30 декабря.

В пресс-службе Пенсионного фонда России добавили, что они уже будут проиндексированы на 6,6%. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить