В 2022 году работавшие в сельской местности более 30 лет получат надбавку к пенсии

С 1 января 2022 года тем, кто отработал в сельской местности более 30 лет, положена сельская надбавка к пенсии — она будет сохраняться вне зависимости от места проживания пенсионера.

«После 1992 года право на «сельскую надбавку» получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве», — цитирует «Российская газета» Пенсионный фонд России (ПФР).

Отмечается, что при этом работа может выполняться в организациях, занятых как непосредственно в сельском хозяйстве, так и в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений даже в случае, если это не основной их вид деятельности.

Российские пенсионеры начнут получать пенсии за январь уже с 30 декабря.

В пресс-службе Пенсионного фонда России добавили, что они уже будут проиндексированы на 6,6%.