В 2022 году работавшие в сельской местности более 30 лет получат надбавку к пенсии
«После 1992 года право на «сельскую надбавку» получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве», — цитирует «Российская газета» Пенсионный фонд России (ПФР).
Отмечается, что при этом работа может выполняться в организациях, занятых как непосредственно в сельском хозяйстве, так и в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений даже в случае, если это не основной их вид деятельности.
Российские пенсионеры начнут получать пенсии за январь уже с 30 декабря.
В пресс-службе Пенсионного фонда России добавили, что они уже будут проиндексированы на 6,6%.