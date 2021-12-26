Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки для внуков

Президент России Владимир Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки для своих внуков. Он также пошутил, что во время праздников будет проводить время с близкими и «слушать поздравление президента».

Об этом он рассказал Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я, к сожалению, не хожу по магазинам, но сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать, я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится», — сказал глава государства.

Журналист спросил Путина, что он будет делать в новогодний праздник.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать поздравление президента», — пошутил российский лидер.

Как ранее рассказал пресс-секретарь Путина Песков, президент встретит Новый год в компании родных и близких.

Накануне прошлого Нового года глава государства отметил, что иногда он читает внукам произведения Самуила Маршака и «другие хорошие произведения наших, российских, советских авторов».

Он также рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет.