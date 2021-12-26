Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки для внуков
- AP
Об этом он рассказал Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Я, к сожалению, не хожу по магазинам, но сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать, я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится», — сказал глава государства.
Журналист спросил Путина, что он будет делать в новогодний праздник.
«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать поздравление президента», — пошутил российский лидер.
Как ранее рассказал пресс-секретарь Путина Песков, президент встретит Новый год в компании родных и близких.
Накануне прошлого Нового года глава государства отметил, что иногда он читает внукам произведения Самуила Маршака и «другие хорошие произведения наших, российских, советских авторов».
Он также рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет.