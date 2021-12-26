Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки для внуков

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Президент России Владимир Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки для своих внуков. Он также пошутил, что во время праздников будет проводить время с близкими и «слушать поздравление президента».
Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки для внуков
  • AP

Об этом он рассказал Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я, к сожалению, не хожу по магазинам, но сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать, я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится», — сказал глава государства.

Журналист спросил Путина, что он будет делать в новогодний праздник.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать поздравление президента», — пошутил российский лидер.

Как ранее рассказал пресс-секретарь Путина Песков, президент встретит Новый год в компании родных и близких.

Накануне прошлого Нового года глава государства отметил, что иногда он читает внукам произведения Самуила Маршака и «другие хорошие произведения наших, российских, советских авторов».

Он также рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет.

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