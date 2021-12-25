Песков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близких

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — приводит ТАСС слова Пескова.

При этом рождественская неделя у главы государства пройдёт в частично рабочем режиме, пояснил Песков.

«Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я ещё раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — рассказал представитель Кремля.

Например, президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, отметил он.

«Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин не планирует звонить американскому коллеге Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с Рождеством.