Отец девочки из МГУ назвал неэтичным предложение члена СПЧ приостановить её обучение

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Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ, назвал неэтичной рекомендацию члена СПЧ Александра Асмолова о приостановке учёбы девочки в университете.
Отец девочки из МГУ назвал неэтичным предложение члена СПЧ приостановить её обучение
  • Legion-Media

«С точки зрения действующего законодательства, Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребёнка. Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это ещё и нарушение персональных данных, и просто неэтично», — сказал он РЕН ТВ.

По словам Теплякова, «любые диагнозы, любые заключения возможны только после соответствующей процедуры».

«Что касается всех остальных вопросов. Если бы ему очень хотелось быть объективным и беспристрастным, на протяжении полугода он имел возможность связаться с родителями — законными представителями ребёнка — напрямую», — подчеркнул отец студентки.

Ранее член СПЧ Александр Асмолов предложил приостановить «опасный эксперимент» по обучению девочки, так как усмотрел в нём риски того, что это может повлечь за собой нарушения психического развития ребёнка.

Глава СПЧ Валерий Фадеев готов помочь организовать обсуждение ситуации.

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