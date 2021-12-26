На складе в Подольске произошёл пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров

На складе в подмосковном Подольске произошёл пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожарные локализовали возгорание, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Локализован пожар на складе в Московской области, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная, 4. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит складское помещение на площади 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Для тушения пожара были задействованы около 60 спасателей и 17 единиц техники.

Ранее стало известно, что в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске произошёл пожар.

Следствие возбудило уголовное дело о поджоге.