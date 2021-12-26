На складе в Подольске произошёл пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров
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«Локализован пожар на складе в Московской области, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная, 4. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит складское помещение на площади 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал.
Для тушения пожара были задействованы около 60 спасателей и 17 единиц техники.
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