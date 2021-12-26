На складе в Подольске произошёл пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Короткая ссылка
На складе в подмосковном Подольске произошёл пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожарные локализовали возгорание, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
На складе в Подольске произошёл пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Локализован пожар на складе в Московской области, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная, 4. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит складское помещение на площади 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Для тушения пожара были задействованы около 60 спасателей и 17 единиц техники.

Ранее стало известно, что в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске произошёл пожар

Следствие возбудило уголовное дело о поджоге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить