В Самарской области 20 автомобилей застряли на трассе М5 из-за непогоды

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На трассе М5, в районе населённого пункта Первокоммунарский в Самарской области, из-за снегопада застряли 20 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Самарской области 20 автомобилей застряли на трассе М5 из-за непогоды
  • РИА Новости

«По предварительной информации, на месте затора находятся 20 автомобилей и 27 человек, в том числе шесть детей», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Для помощи застрявшим автомобилям привлечены 36 спасателей и 19 единиц техники.

Ранее стало известно, что более 30 автомобилей застряли на трассе М5 в Башкирии из-за снегопада.

Также сообщалось, что участок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкирии и Татарстана временно закрыли для проезда такси, грузовых машин и автобусов из-за непогоды.

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