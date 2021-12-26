Участок трассы М5 в Оренбуржье, Башкирии и Татарстане закрыли из-за непогоды

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Участок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкирии и Татарстана временно закрыли для проезда такси и грузовых машин и автобусов из-за непогоды.
Участок трассы М5 в Оренбуржье, Башкирии и Татарстане закрыли из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщили в федеральном управлении дорогами «Приуралье».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (метелью, ограничением видимости) временно введенное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан», — говорится в сообщении. 

Водителям рекомендовали временно отказаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредило об опасности схода снежных лавин в горной местности региона с 25 по 27 декабря.

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