Участок трассы М5 в Оренбуржье, Башкирии и Татарстане закрыли из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом сообщили в федеральном управлении дорогами «Приуралье».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (метелью, ограничением видимости) временно введенное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.
Водителям рекомендовали временно отказаться от поездок на дальние расстояния.
Ранее ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредило об опасности схода снежных лавин в горной местности региона с 25 по 27 декабря.