Участок трассы М5 в Оренбуржье, Башкирии и Татарстане закрыли из-за непогоды

Участок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкирии и Татарстана временно закрыли для проезда такси и грузовых машин и автобусов из-за непогоды.

Об этом сообщили в федеральном управлении дорогами «Приуралье».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (метелью, ограничением видимости) временно введенное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали временно отказаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредило об опасности схода снежных лавин в горной местности региона с 25 по 27 декабря.