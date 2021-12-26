Более 30 автомобилей застряли на трассе М5 в Башкирии из-за снегопада

Более 30 автомобилей застряли на трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии из-за сильного снегопада. Об этом проинформировала пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

«На трассе М5, на участке дорог между населёнными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района, в снежный «плен» попали 33 автомобиля, как легковые, так и грузовые», — говорится в сообщении.

На месте работают дорожные службы.

Для помощи застрявшему большегрузу приехали два «КамАЗа» с ковшами.

Для водителей организовали кемпинг с горячим питанием рядом с АЗС.

Ранее стало известно, что участок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкирии и Татарстана временно закрыли для проезда такси, грузовых машин и автобусов из-за непогоды.