Врач Водовозов рассказал об эффективности гибридного иммунитета в борьбе с COVID-19
«Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесённое заболевание», — заявил врач.
По его мнению, наиболее эффективную защиту от штамма «омикрон» даёт гибридный иммунитет, который вырабатывается после болезни и прививки.
«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона», — пояснил Водовозов.
Он добавил, что если болезнь будет протекать на фоне вакцинации, то у человека будет лёгкое течение коронавируса.
«Вакцины... дают защиту от тяжёлых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», — подытожил Водовозов.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что тяжело болевшие коронавирусом пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями могут умереть после выздоровления от инфекции, спустя три или четыре месяца, от инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба.