Врач Водовозов рассказал об эффективности гибридного иммунитета в борьбе с COVID-19

Короткая ссылка
Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik заявил, что гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-варианта COVID-19 в десятки раз.

«Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесённое заболевание», — заявил врач.

По его мнению, наиболее эффективную защиту от штамма «омикрон» даёт гибридный иммунитет, который вырабатывается после болезни и прививки. 

«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона», — пояснил Водовозов.

Он добавил, что если болезнь будет протекать на фоне вакцинации, то у человека будет лёгкое течение коронавируса.

«Вакцины... дают защиту от тяжёлых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», — подытожил Водовозов.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что тяжело болевшие коронавирусом пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями могут умереть после выздоровления от инфекции, спустя три или четыре месяца, от инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить