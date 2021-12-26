Врач Водовозов рассказал об эффективности гибридного иммунитета в борьбе с COVID-19

Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik заявил, что гибридный иммунитет может усилить защиту организма от омикрон-варианта COVID-19 в десятки раз.

«Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесённое заболевание», — заявил врач.

По его мнению, наиболее эффективную защиту от штамма «омикрон» даёт гибридный иммунитет, который вырабатывается после болезни и прививки.

«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона», — пояснил Водовозов.

Он добавил, что если болезнь будет протекать на фоне вакцинации, то у человека будет лёгкое течение коронавируса.

«Вакцины... дают защиту от тяжёлых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», — подытожил Водовозов.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что тяжело болевшие коронавирусом пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями могут умереть после выздоровления от инфекции, спустя три или четыре месяца, от инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба.