Минздрав: все случаи омикрон-штамма в России являются завозными

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В Министерстве здравоохранения России заявили, что все случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», являются завозными, а иных случаев, связанных с этим штаммом, «на данный момент не выявлено».
Минздрав: все случаи омикрон-штамма в России являются завозными
  • AP

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи в настоящее время являются завозными. Иных случаев заболевания на территории Российской Федерации, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — цитирует министерство РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам, что в России «есть возникновение завозных случаев «омикрона».

Он также рассказал, что Минздрав разработает новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом «омикрон».

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