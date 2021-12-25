Минздрав: все случаи омикрон-штамма в России являются завозными
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«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи в настоящее время являются завозными. Иных случаев заболевания на территории Российской Федерации, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — цитирует министерство РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам, что в России «есть возникновение завозных случаев «омикрона».
Он также рассказал, что Минздрав разработает новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом «омикрон».